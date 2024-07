Milan, Ibrahimovic lancia Jimenez: le vere cifre del controriscatto a favore del Real e un retroscena

Una investitura in piena regola. Zlatan Ibrahimovic ha chiarito quelli che sono i programmi del Milan su: il classe 2005 viene considerato già pronto per far parte in pianta stabile della Prima squadra con il ruolo di vice Theo Hernández. E con la possibilità di accumulare minuti ed esperienza con il Milan Futuro.Nella sua prima stagione all’estero, in un club dove le pressioni sono doppie come il Milan,Una nota di merito va sicuramente riservata all’ex tecnico della Primavera Abate che ha saputo forgiare il carattere dello spagnolo. A Pioli Alex deve l’esordio in serie A e le presenze in coppa Italia. Segnali di fiducia che il giovane talento

Abate prima, Pioli dopo e ora Ibrahimovic. Tre colonne del Milan del passato e del futuro hanno votato Jimenez. Con grande chiarezza e trasparenza anche nei confronti dei pari età dello spagnolo. Jimenez sa che ora tocca far parlare il campo perché ogni minuto in Prima squadra deve essere meritato. E il Real Madrid?. Idee e condizioni chiare per un futuro che può essere radioso per un talento che al Milan ha trovato una seconda squadra.