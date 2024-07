Getty Images

Ibrahimovic chiama Morata: Milan disposto a pagare la clausola rescissoria

un' ora fa

2

Il Milan torna su Alvaro Morata: l'attaccante della Spagna e dell'Atletico Madrid ha promesso fedeltà ai Colchoneros, ma è sceso in campo Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, che secondo Relevo ha contattato personalmente per telefono l'ex Juve notificandogli l'intenzione di puntare su di lui.



Il Diavolo, così come nei piani per Zirkzee, ha tutte le intenzioni di far scattare la clausola rescissoria da 15 milioni presente nel contratto (2026) di Morata, che rischia di perdere il posto nella squadra di Simeone e ha già detto no ad una proposta dall'Arabia Saudita. Sarà sufficiente per far tornare il bomber scuola Real Madrid sui suoi passi e riabbracciare per la terza volta l'Italia?