Milan, il bilancio 2023/24: secondo anno consecutivo in utile, ricavi per 457 milioni

Per il secondo anno consecutivo, il Milan chiude in utile: 4,1 milioni, dopo il +6,1 milioni della stagione 2022-23. E' quel che emerge dall'approvazione del bilancio rossonero per la stagione 2023/24, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti verso la fine di ottobre. Vediamo nel dettaglio.I ricavi hanno raggiunto i 457 milioni di euro (+13%), anche e soprattutto grazie alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle (luglio 2023), per circa 70 milioni di euro. Crescono anche i ricavi dell'area commerciale, che hanno visto nuovi contratti stipulati con lo sponsor di maglia Emirates e lo sponsor tecnico Puma (una trentina di milioni a testa a stagione).

In calo invece le entrate da diritti tv e da introiti Uefa: era difficile ripetere il percorso che ha visto i rossoneri fermarsi in semifinale contro l'Inter. Quanto alle spese dovute al calciomercato in entrata: i vari Chukwueze, Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, Okafor, Musah hanno superato i 100 milioni.