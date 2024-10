Milan, il caso Leao resta aperto: Fonseca lo cambia dopo un'ora, il portoghese esce deluso

Dopo la panchina per 90' contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato,in Champions Leaguepochi minuti dopo un cartellino giallo per perdita di tempo e l'inserimento del calciatore svizzero – insieme a quello di Chukwueze per Loftus-Cheek – ha immediatamente partorito il gol del 2-1 di Reijnders. Un'altra conferma del pessimo momento di forma del numero 10 rossonero.sulla corsia mancina, in tandem con Theo Hernandez, replicate da qualche spunto anche ad inizio secondo tempo,Rientrato in panchina, si è accomodato vicino ai suoi compagni con un atteggiamento silenzioso, senza rivolgere la parola a nessuno.Autore di appena una rete da inizio stagione, quella contro la Lazio in Serie A nel 2-2 del 30 agosto scorso, Rafael Leao non si è ancora sbloccato in Champions League, dove il, nel successo per 2-1 del Milan a San Siro. Numeri che sono la fotografia della mancata crescita tecnica e caratteriale di un calciatore che sta vivendo attualmente il momento più complicato dal giorno del suo approdo in rossonero, nell'estate del 2019.