Cassano: "Leao fa ca***re, che differenza c'è con Okafor? Fonseca un signore, ha dimostrato di avere i co***ni"

Nel solito appuntamento con Viva El Football,, uno dei tre volti del programma insieme a Lele Adani e Nicola Ventola è tornato a parlare dinon lesinando l'ennesima critica e stoccata nei confronti dell'esterno portoghese ed elogiando"Pulisic è il migliore giocatore del Milan, è fortissimo. Il Milan ha fatto una grande partita, vuol dire che hanno un allenatore che è piaciuto. Lui ha detto: "a me non me ne frega un ca**o dei nomi". Ha fatto bene.

La cosa che mi dà fastidio è che se io volevo mandare a ca***re un allenatore non lo facevo mai a distanza, ma lo dicevo in faccia. Lui fa ca***re per i primi tre mesi, va in Portogallo e parla a distanza, dicendo di sentirsi tutelato col Portogallo.Non dev'essere un caso. Ci dobbiamo meravigliare se non giocano i top, se non gioca Leao dev'essere la normalità"."Okafor ha giocato e ha fatto ottime azioni, rientrando in campo e passando bene la palla a Pulisic. Lui corre, porta la palla avanti e crossa alla carlona. Non ha l'idea di calcio.In base a cosa? Il campo parla sempre, se fai schifo perché devo darti uno status che non meriti.