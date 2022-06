Il mercato inizia a entrare nel vivo e ilha già preso le sue prime decisioni, tra cui la conferma didopo i due anni in prestito tra Spezia e Torino. Una scelta dettata dal rendimento del giocatore, ma con un: per non rischiare di veder ridotti i 25 slot a disposizione, le squadre devono presentarsi ai blocchi di partenza con quattro giocatori cresciuti nel proprio vivaio e altrettanti cresciuti in vivai della stessa federazione. I rossoneri sono molto avanti in questo senso, ma non ancora al completo.- La folta presenza di prodotti da vivai rossoneri e italiani si era già vista durante la cavalcata verso lo scudetto e sarà robusta anche nella prossima stagione. Matteo, Davide, Daniela rappresentare il settore giovanile rossonero, a loro si aggiungeranno i rientranti Tommasoe Alessandroma non Lorenzo Colombo (che partirà nuovamente). Cinque rappresentanti, uno potrà 'scalare' nella lista dei prodotti italiani già conta Sandro Tonali e potrà annoverare anche Alessandro(sempre più probabile la permanenza). I due ritorni dai prestiti compenseranno le partenze di Antonioe Alessio, entrambi in scadenza di contratto, ma il conto totale arriva a sette.- Resta infatti da colmare l'ultimo slot lasciato libero da Franck, in partenza direzione Barcellona, per non presentarsi con una rosa ridotta a 24 effettivi. Manca dunque un 'italiano', difficile che questo possa essere tra i giocatori in prestito, se si considera che tanti sono giovani in percorso di maturazione e altri come Mattia(scadenza 2023) sono fuori dal progetto. Possibile dunque che l'ultimo ritocco possa arrivare dal mercato, con diversi nomi utili accostati nel corso delle ultime settimane al Diavolo (per citarne alcuni).