Milan, il metodo Conceicao: ritiro pre-gara, rifinitura a San Siro e giocatori pesati ogni mattina

La formazione rossonera, ritornata dall’impegno in Arabia Saudita con l’ottava Supercoppa Italiana della propria storia, si sta preparando alla sfida di campionato di sabato – ore 20.45 – contro il Cagliari, una partita che rischia di essere già decisiva per le sorti del campionato meneghino. La squadra ereditata da Sergio Conceicao, infatti, si trova all’8° posto e non può più permettersi di perdere punti in Serie A.

Ma per arrivare a un obiettivo fondamentale, servono strumenti e regole.. Partiamo da una novità: alla vigilia di Milan-Cagliari, come riportato da La Gazzetta dello Sport,. Uno scenario di completa rottura rispetto al passato, dato che Fonseca chiedeva ai giocatori di ritrovarsi al centro sportivo solamente la mattina stessa dell’impegno di campionato o coppa. Anche durante l’epoca di Stefano Pioli alla guida della panchina rossonera.

Ma non è finita qui.: è un inedito assoluto in casa Milan, ma un segnale chiaro di come Conceicao voglia mandare un messaggio di chiara discontinuità rispetto al passato e, al contempo, stimolare i calciatori, facendo capire a tutta la rosa come la sfida di Cagliari rappresenti un impegno da non sottovalutare e che la stessa partita non valga meno del derby vinto in finale di Supercoppa Italiana.

Un match fondamentale, sotto ogni punto di vista, come ogni incontro sarà da questo momento in poi. E per comprendere come il corso targato Conceicao sia totalmente differente rispetto a quanto accaduto in passato, basta semplicemente raccontare un aneddoto: La Gazzetta dello Sport riferisce come. Per l’allenatore lusitano, infatti, professionalità, serietà e applicazione, unita a una perfetta forma fisica e a un’alimentazione corretta siano i requisiti minimi per essere un’atleta a 360° e di alto livello. Nessuno sgarro sarà tollerato, con i calciatori che dovranno rispettare tali regole, compresa quella dove viene specificato che

. Questi sono i suoi principi, un modus operandi già dimostrato dagli allenamenti serali pre Supercoppa (compresa la sessione il giorno dell’arrivo a Milano, dove il Milan si è allenato sotto i riflettori). Anche a Riad, Conceicao ha fatto disputare alla squadra un doppio allenamento alla vigilia della partita contro la Juventus. Ai giocatori, inoltre, ha fatto mettere i parastinchi in allenamento e, il giorno prima dell’atto finale di EA Sports FC Supercup contro l’Inter, ha chiamato la rosa rossonera per una seduta video alle 21.30.

