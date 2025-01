Milan, Camarda cerca spazio: cosa cambia con Conceiçao

. L’esordio in serie A, poi quello in Champions League e ora il primo trofeo vinto da giocatore professionista, la Supercoppa Italiana, a soli 16 anni. Non da attore protagonista è vero, perché il gol vittoria lo ha segnato il subentrato Tammy Abraham, ma quando arrivano queste vittorie il merito è di tutti. Anche dei più giovani.. Il tecnico portoghese avrà un confronto quotidiano con Daniele Bonera per scambiare informazioni e studiare la crescita e il percorso da fare. Chiaramente Francesco Camarda sarà il tema principale: l’idea resta quella di farlo allenare con la prima squadra, a stretto contatto con i campioni. Imparando sempre cose nuove da loro. Un passaggio che il Milan ritiene fondamentale per il gioiello classe 2008.

- Il periodo è delicato per il Milan chiamato a fare tanti punti in campionato per risalire in classifica e anche in Champions League con un pass per gli ottavi di finale ancora da conquistare. Sergio Conceiçao ha già portato il suo stile e indicato la via: serve intensità, coesione, determinazione e un pizzico di malizia amica dell’esperienza.

, è estremamente felice del suo atteggiamento, della maturità nonostante i soli 16 anni.