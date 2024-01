Milan, il miglior Gabbia non basta: la difesa traballa, Moncada studia il colpo

, nella tristemente nota serata di Udine (visti gli episodi di razzismo, nei confronti di Mike Maignan, che hanno coinvolto una parte della tifoseria friulana). Forza, determinazione, reazione: tre sostantivi che racchiudono il successo rossonero al Bluenergy Stadium. 3° posto blindato e, perché no, un minimo quanto lontano pensiero di avvicinare le prime due della classe, Juventus e Inter.Dalla sfida disputata a Udine, infatti,, ritornato in questa sessione di mercato, dopo aver trascorso la prima parte di stagione in prestito in Spagna al Villarreal. Il centrale azzurro è stato determinante in varie occasioni nel match di ieri sera, togliendo le castagne dal fuoco in più di un’occasione. P. Coadiuvato da Kjaer ( TUTTI I DATI DA LEADER DI SIMON KJAER ) ha solidificato un reparto difensivo, fin troppo falcidiato dai numerosi ko stagionali. Un impatto positivo che rendono Gabbia un’opzione affidabile sino ai rientri di Tomori, Thiaw e Kalulu.Rientri per i quali si farà un punto a fine mese, come anche dichiarato da Stefano Pioli nel corso delle ultime conferenze stampa., vittima di una lesione mio-tendine al bicipite femorale della coscia destra,: servirà attendere, infatti, qualche settimana in più per il centrale tedesco, che ha subito una severa lesione mio-tendine al bicipite femorale della gamba sinistra e rischia di essere a disposizione solamente tra fine febbraio ed i primi di marzo., che lo scorso 2 novembre è stato operato in Finlandia per la rottura del tendine del retto femorale sinistro ed è atteso in campo a marzo inoltrato.Andando semplicemente a guardare la sfida di ieri sera, il Milan torna a casa con altri due gol subiti in campionato, portando il totale a 23 in 21 partite.(periodo nel quale i rossoneri sono comunque tornati a macinare punti in Serie A) e quindi avendo come riferimento le sole ultime sfide,Il record negativo di 64 reti subite nell’anno solare 2023 (peggior dato nella storia del Milan dal 1929/30) non va dimenticato.. Chiare, in questo senso, le dichiarazioni del direttore tecnico(nel pre-partita a Sky Sport): "Guardiamo il mercato, siamo sulla stessa linea e vogliamo trovare i giocatori ma serve calma, guardare i profili, parlare con i club, è un lavoro da fare ogni giorno. In questo momento c'è da capire la situazione dei club e dei giocatori.: secondo quanto risulta a Calciomercato.com,(valutazione pari a 40 milioni di euro complessivi per i granata, un ultimo tentativo verrà fatto nel corso dei prossimi giorni), per il quale bisognerà trattare a lungo con Urbano Cairo, patron del Torino. In caso di risposta negativa, un affondo verrà fatto in estate.. Restano in piedi, infatti, le due candidature francesi didel Brest, per il quale il club di Ligue 1 chiede 10-12 milioni (serve un affondo per risolvere la trattativa), edel Siviglia, prelevabile in prestito, oltre adell’Arsenal (i Gunners stanno cominciando a valutare l’apertura al prestito) edell’Aston Villa: il giocatore di proprietà del Barcellona resta, però, un profilo complesso da sbloccare a gennaio. Al momento, infatti, resistono due grandi nodi da sciogliere: l’alto ingaggio del francese e la volontà di Emery di tenerlo in rosa, almeno fino al termine della stagione.