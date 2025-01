Milan, il piano per Rashford: due cessioni anticipate per l'extra budget

Redazione Calciomercato

Il Milan si appresta a salutare Noah Okafor che in giornata firmerà con il Lipsia: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Una cessione che servirà al calciatore svizzero per rilanciarsi dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro e al Diavolo per fare spazio in lista al grande sogno di questa sessione invernale di calciomercato:. Giorgio Furlani però sta provando a lavorare su altre due uscite anticipate a gennaio per avere quell’extra budget utile sia per arrivare al forte attaccante inglese che a un centrocampista.

. L’argentino però non sta trovando spazio tanto che il club basco sta anche meditando di chiudere anticipatamente il prestito.: manca il “sì” del giocatore che ci sta riflettendo su.Un’altra situazione che Giorgio Furlani sta pensando di anticipare alla prossima settimana è quella relativa ad Alexis Saelemaekers.ma se nel summit con l’agente e con i rappresentanti della Roma