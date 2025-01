Milan, Leao: "Due anni senza trofei è stata dura. Vincere la Supercoppa in un derby in quel modo è stato stupendo"

Getty Images

L'ossessione per la vittoria è qualcosa che dovrebbe accomunare tutti i calciatori che militano in una grande squadra.non è da meno e nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport l'attaccante delha raccontato anchee, in particolare sull'essere ritornato ad alzare un titolo con la Supercoppa a Riyad dopo aver vinto due anni fa lo Scudetto."Non penso a me. L’immagine più forte che mi porterò dentro da Riad è quella di tutto il gruppo che festeggia il gol di Abraham. Un momento di gioia condiviso. Un ricordo che mi resterà per sempre e che certo racconterò ai miei bambini".

"Io qui ho già conquistato uno scudetto, che è la cosa più grande da vincere dopo la Champions, ma con le parole non sono mai riuscito a descrivere cosa avevo provato. Adesso certe sensazioni le hanno provate tutti e dobbiamo andare avanti su questa strada. Vincere un derby in quel modo è stato stupendo: ci ha ricordato che siamo sulla strada giusta per mettere in bacheca altri titoli importanti"."È stata dura, ma a volte il calcio è così. Con questa nuova società l’ambizione è sempre stata quella di vincere, ma certi processi hanno bisogno di tempo. Finalmente abbiamo conquistato un trofeo importante come la Supercoppa e ora bisogna continuare a fare le cose nel modo giusto. Indossare questa maglia ogni partita è una responsabilità e un onore. Tutti stanno facendo un grande lavoro".

"Qualcosa in noi è cambiato. Cosa? L’energia e mentalità di cui parlavo prima si sono viste contro la Juve e contro l’Inter. Chi era fuori per infortunio ha scelto di essere “dentro” la squadra, di dare il suo contributo dalla tribuna: è stato uno step in più. Un messaggio per noi e per gli altri. E infatti sento che ora, prima di entrare in campo, anche gli avversari ci percepiscono in maniera diversa. Le due rimonte vittoriose lo confermano".