E’ tornato a segnare nel suo, ha iniziato a trovarsi a suo agio anche con moduli differenti, è sempre un fattore quando c’è da creare un’occasione da attacco., numerodei rossoneri, punto di forza della squadra di, è nella top 10 d’Europa per la partecipazione ai gol della propria squadra, con 4 gol e 6 assist. E in Europa continuano a seguirlo.Come anticipato nei giorni scorsi, c’è stato un primo contatto nei giorni scorsi tra il suo agente, Alessandro Lucci, e Marina Granovskaia , braccio destro di Roman, patron del. Non solo i Blues, però. Come scrive il Corriere della Sera, anche ilsta pensando a, con quella clausola di rescissione da(valida solo in estate, fino al 15 luglio, e solo per l’estero) che il Milan sta cercando di ridiscutere. I rossoneri vogliono tenerselo stretto, ma l’Europa inizia a tentare lo spagnolo.