. Priorità massima alla situazione contrattuale dell'esterno spagnolo per il Milan, una linea strategia adottata da Leonardo che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi . Perché Jesus sta vivendo una stagione da protagonista assoluto: segna, fa segnare, è continuo come non mai. Anche per questo oggi - come annunciato da Sky Sport - c'è stato unUn faccia a faccia utile per portare avanti il dialogo e presentare le intenzioni del Milan, ovvero- Incontro confermato dunque, in cui Leonardo e Maldini hanno ribadito la posizione del club:ma rimuoverla interamente dal prossimo contratto di Suso. Leo ritiene che ci siano molti giocatori su mercati esteri valutati più di Suso con rendimento inferiore, dunque la cifra della clausola è fin troppo bassa e una soluzione estrema potrebbe essere un netto rialzo rispetto ai 40 milioni, ma il Milan spinge per l'intera eliminazione di questa clausola. Restano dei problemi per arrivare alla soluzione da qui ai prossimi mesi: il primo è che, ad oggi guadagna 3 milioni (meno di Biglia, ad esempio) e per il Milan in ottica Fair Play Finanziario il discorso stipendi resta delicato.che è suo grande estimatore dai tempi di Napoli. Lavori in corso quindi, prima tappa: il Milan vuole blindare Suso.