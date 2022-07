Il Milan e il Tottenham da tempo stanno lavorando al futuro di Japhet Tanganga con il difensore inglese che è diventato il principale obiettivo di mercato per rinforzare il reparto arretrato dei rossoneri.



E in queste ore per provare a dare una svolta all'affare a Casa Milan è arrivato Fabio Paratici, il direttore sportivo degli Spurs, che è già a Milano da qualche giorno (ve l'abbiamo raccontato in esclusiva LEGGI QUI) e che si sta occupando di diverse cessioni.



L'obiettivo dei rossoneri è quello di chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto, ma non è escluso si possa parlare anche di altri esuberi di casa Tottenham come Ndombele