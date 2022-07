Prima vendere poi comprare. Un discorso che vale anche per il Tottenham che nelle ultime ore è arrivato in Italia con il suo direttore sportivo, Fabio Paratici. L'obiettivo numero uno è Nicolò Zaniolo, che piace tanto a Conte, ma prima di affondare il colpo per l'esterno italiano gli Spurs devono liberarsi di due ingaggi importanti come quello di Lucas Moura e Tanguy Ndombele.