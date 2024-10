Milan, infortunio per Gabbia: come sta, quando torna e quante partite salta

Getty Images

, dopo aver saltato la gara contro il Bologna, rinviata a data da destinarsi,. Il centrale azzurro si è fermato durante la seduta, non terminando la seduta insieme al resto dei compagni di squadra. Il motivo? Unche lo terrà out per la gara contro il Napoli di Antonio Conte. La sua assenza è certa e le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore.

di Carlo Ancelotti. La più rosea delle ipotesi prevedrebbe una convocazione per la gara contro il Cagliari, appena prima della sosta di novembre riservata alle Nazionali. Dovrebbe saltare quindi, come dicevamo, Napoli, Monza e Real Madrid.