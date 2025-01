Milan, infortunio per Pulisic: problema muscolare, Juventus a forte rischio

Getty Images

Nuovi guai per il, un altroper la squadra diLa brutta notizia arriva dal Sinigaglia, dove i rossoneri affrontano il Como nel recupero della 19esima giornata di Serie A (posticipata per gli impegni del Diavolo in Supercoppa Italiana), e scattano i campanelli d'allarme perché nel prossimo turno di campionato ci sarà il delicato scontro di Torino contro la- Nel finale del primo tempo, al 44', Pulisic si è fermato dopo uno scatto sulla fascia destra. Inizialmente, il problema è sembrato riferirsi a un tocco ricevuto sul polpaccio dal difensore del Como Marc-Oliver Kempf, ma successivamente

Conceiçao non ha operato cambi nell'immediato, facendo poi una tripla sostituzione alla ripresa del gioco: dentro, oltre a Pulisic fuori anche- Per Pulisic si tratta dunque di un problema muscolare all'altezza del flessore della gamba sinistra, si attendono indicazioni più precise dal Sinigaglia.- Servono gli esami strumentali per stabilire l'entità del problema e i tempi di recupero, ma chiaramente la presenza di Pulisic è a fortissimo rischio per il prossimo impegno del Milan, che sabato 18 gennaio alle 18 affronterà ladi Thiago Motta all'Allianz Stadium nella 20esima giornata di Serie A.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- Un'altra brutta notizia per il Milan di Conceiçao, che contro la Juventus. Lo spagnolo era diffidato ed è stato ammonito al 20' di gioco della sfida di Como, dunque sarà squalificato contro i bianconeri.