Morata salta Juventus-Milan: giallo contestato a Como, scatta la squalifica

Una brutta notizia per ila Como:La partita del Sinigaglia, valida per il recupero della 19esima giornata della Serie A 2024/25 (posticipata per l'impegno dei rossoneri in Supercoppa Italiana), porta presto risvolti negativi in vista del prossimo turo di campionato, che vedrà il Diavolo affrontare i bianconeri allo Stadium di Torino in uno scontro delicato per la classifica. Uno scontro da affrontare senza uno dei leader della squadra.- Morata infatti non potrà essere disponibile per Juventus-Milan. Il motivo? L'inevitabileche scatterà per l'attaccante spagnolo:, recupero della 19esima giornata. Un cartellino contestato dalla squadra di Conceiçao e dai tifosi rossoneri.

- L'arbitro della partita,, ha estratto il cartellino giallo per Morata al 20' della partita per un fallo dello spagnolo sul giocatore del Como Diao (intervento in scivolata). Il Milan, però,, un intervento che secondo la formazione meneghina sarebbe stato da sanzionare con una punizione a favore, cancellando di fatto l'entrata successiva su Diao.