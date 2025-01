Milan, infortuni per Pulisic e Thiaw: problemi muscolari, Juventus a forte rischio

Getty Images

Nuovi guai per il, altriper la squadra diLe brutte notizie arrivano dal Sinigaglia, dove i rossoneri affrontano il Como nel recupero della 19esima giornata di Serie A (posticipata per gli impegni del Diavolo in Supercoppa Italiana), e scattano i campanelli d'allarme perché nel prossimo turno di campionato ci sarà il delicato scontro di Torino contro la- Nel finale del primo tempo, al 44', Pulisic si è fermato dopo uno scatto sulla fascia destra. Inizialmente, il problema è sembrato riferirsi a un tocco ricevuto sul polpaccio dal difensore del Como Marc-Oliver Kempf, ma successivamente

Conceiçao non ha operato cambi nell'immediato, facendo poi una tripla sostituzione alla ripresa del gioco: dentro, oltre a Pulisic fuori anche- Per Pulisic si tratta dunque di un problema muscolare all'altezza del flessore della gamba sinistra, si attendono indicazioni più precise dal Sinigaglia.- I guai non finiscono qui, perché nel corso del secondo tempo il Milan ha perso anche. Al 68' Conceiçao ha mandato in campo Matteo Gabbia e il motivo è stato un guaiooccorso al difensore centrale tedesco: un

- Servono gli esami strumentali per stabilire l'entità del problema e i tempi di recupero, ma chiaramente la presenza di Pulisic e Thiaw èper il prossimo impegno del Milan, che sabato 18 gennaio alle 18 affronterà ladi Thiago Motta all'Allianz Stadium nella 20esima giornata di Serie A.- Un'altra brutta notizia per il Milan di Conceiçao, che contro la Juventus. Lo spagnolo era diffidato ed è stato ammonito al 20' di gioco della sfida di Como, dunque sarà squalificato contro i bianconeri.

