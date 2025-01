Milan-Inter-Arsenal: intreccio fra Zinchenko e Theo Hernandez

Getty Images

Si è acceso un grandissimo asse di mercato lungo la tratta Milano-Londra e che vede coinvolti siache il, ma soprattuttoe potrebbe svilupparsi a partire da questa sessione invernale di calciomercato arrivano fino alla prossima estate. I protagonisti di questa doppia trattativa, secondo quanto riportato dal The Sun sono i due esterni OIl manager dell'Arsenal,ha già fatto la sua scelta: il terzino ucraino classe 1996 ed ex-Manchester City non rientra più nei suoi piani con solo 2 presenze da titolare in stagione, 11 apparizioni totali e soltanto 331 minuti messi in cascina in questa annata.che sta pensando addirittura di forzare i tempi e presentare un'offerta in questa finestra invernale per anticipare un'eventuale mossa estiva e sfruttando un contratto in scadenza con i Gunners al 30 giugno 2026.

Dal canto suo Ae la richiesta fatta al club, che verosimilmente verrà spostata alla prossima estate, è quella di portare all'Arsenal il terzino francese del Milan. I rossoneri stanno lavorando al prolungamento dell'attuale contratto in scadenza al 30 giugno 2026 fino al 30 giugno 2029 e c'è ottimismo per chiudere, ma davanti ad un'offerta monstre si dovrà giocoforza ragionare.