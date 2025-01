Milan-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Domenica alle 18 va in scena il terzo confronto stagionale tra le due formazioni del capoluogo lombardo, con i rossoneri che hanno vinto i primi due in campionato con Paulo Fonseca (2-1) e in finale di Supercoppa Italiana sotto la guida di Sergio Conceicao (rimonta da 0-2 a 3-2).Le due squadre, però, arrivano alla stracittadina in momenti opposti.Dopo la vittoria in rimonta contro il Parma in campionato, i rossoneri hanno incassato la delusione per la sconfitta contro la Dinamo Zagabria, costata l'accesso diretto agli ottavi di Champions League.

Tutto a gonfie vele invece per i nerazzurri di Simone Inzaghi: dopo il 4-0 di Lecce è arrivato il 3-0 in Champions contro il Monaco, che consente di evitare i playoff e di andare direttamente agli ottavi.Tutte le informazioni su Milan-Inter:

: Milan-Inter: domenica 2 febbraio 2025: 18.00: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, DAZN: Sky Go, NOW, DAZN: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leão; Abraham.. Conceiçao.: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.. Inzaghi.- Oltre alla squalifica di Fofana, il Milan deve fare i conti con tante incognite: la presenza di Tomori in difesa, al centro di trattative con il Tottenham, il possibile esordio di Walker e le condizioni di Gabbia. Davanti si va verso Abraham dal 1'. Scelte più definite nell'Inter, con Calhanoglu che potrebbe tornare in regia a centrocampo.

- La sfida tra Milan e Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.Milan-Inter sarà trasmessa in diretta tv anche da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.- Milan-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app o da browser.

Gli utenti Sky potranno usufruire anche del servizio Sky Go sui vari dispositivi mobili come smartphone e tablet nonché su pc e notebook.Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.- La telecronaca di Milan-Inter su Sky sarà a cura di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Su DAZN invece è affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.