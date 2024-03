L’Argentina è la terra del mate, dell’asado ma anche di grandi difensori centrali. Da Passarella a Samuel, dal Cuti Romero a Otamendi: interpreti tutto cuore e garra che hanno fatto la storia in Europa.Aaron é considerato tra i migliori difensori classe 2005 di tutto il Sudamerica, ha mezzi e personalità per diventare un giocatore importante. E da qualche mese

Anselmino è un difensore centrale di piede destro, strutturato fisicamente e molto forte in marcatura. Per il Milan è un profilo di primo livello che verrà seguito fino al termine della stagione con grande attenzione.Aaron piace molto in Premier League, Spagna e Germania. Prezzo? Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Lacroix o Buongiorno per il presente, Anselmino per il futuro: il Milan pensa a un rinnovamento del reparto difensivo.