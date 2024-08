Milan, Jovic in bilico dopo il rinnovo: dalle offerte rifiutate alla Roma e l'affare Abraham, lo scenario

AFP via Getty Images

vede solo rossonero. Dopo il rinnovo fino al 30 giugno 2025, l’attaccante serbo classe 1997 è intenzionato a restare ale respingere i corteggiamenti di alcuni che vorrebbero puntare su di lui.Un’idea che non va di pari passo con le intenzioni del club rossonero, che dopo aver prolungato l’accordo con l’ex Fiorentina vorrebbe cederlo per fare spazio ad un nuovo colpo in avanti dopo l’arrivo di Alvaro Morata.Una situazione di stallo che vede le due parti distanti, con Jovic che non ha alcuna intenzione di lasciare Milanello, rifiutando alcune proposte ricevute, e la dirigenza di via Aldo Rossi che ha provato addirittura ad inserirlo in un possibile scambio con la Roma per arrivare a

Intanto il classe 1997 proverà a far parlare il campo. Rientrato dopo le vacanze post Euro 2024 e volato negli Stati Uniti con il resto del gruppo, ha giocato l’ultimo spezzone dell’amichevole contro il Real Madrid e proverà a convincere sul campo Fonseca, in attesa di novità sul fronte mercato.Il Milan ha individuato in Tammy Abraham l’identikit ideale per rinforzare l’attacco dopo l’arrivo di Alvaro Morata. Il club rossonero ha provato a inserire nella trattativa con la Roma alcune contropartite tecniche per abbassare il conguaglio economico e la richiesta di 25-30 milioni di euro. Tra queste c’è anche quella di Luka Jovic, che potrebbe cambiare maglia e trasferirsi alla corte di De Rossi.

Nonostante il rinnovo con il Milan, non mancano gli estimatori per Luka Jovic. L’attaccante serbo classe 1997 piace soprattutto all’estero, conche ci hanno provato nei giorni scorsi. L’ex Fiorentina ha ringraziato e declinato le proposte, scegliendo di restare in rossonero.Dopo essersi goduto le vacanze al termine degli Europei in Germania, disputati con la sua Serbia,è rientrato a Milanello, prima di raggiungere la squadra di Fonseca in USA. L’ex attaccante della Fiorentina ha saltato l’amichevole contro il Manchester City, mentre, vinto 1-0 dai rossoneri grazie al gol di Chukwueze, prendendo il posto di Nasti.

Jovic vorrebbe restare al Milan e giocarsi le sue chance alla corte di Fonseca in questa stagione. Il calciatore serbo ha respinto alcuni corteggiamenti, ma conosce le intenzioni della dirigenza di andare a prendere sul mercato un’altra punta dopo Morata. Bisognerà capire, dunque, se e quando arriverà un nuovo attaccante, quale sarà la scelta di Jovic, ovvero se restare in rossonero o optare per una nuova avventura lontano dal capoluogo meneghino.. Alla sua prima stagione al Milan, Luka Jovic ha collezionatotra tutte le competizioni, sfiorando la doppia cifra. Una vera e propria arma in più per Stefano Pioli, con il serbo che ha dimostrato di poter incidere soprattutto a gara in corso.