Milan, Jovic ko: quando torna e quante partite salta

AFP via Getty Images

. Uno stop che non gli permetterà di essere a disposizione per le prossime quattro settimane, saltando, dunque, gran parte del mese di dicembre."Questa mattina a Belgrado Luka Jović, accompagnato da un membro dello staff medico del Milan, è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro. L'operazione, effettuata dal dott. Zarko Vuckovic per risolvere il problema di pubalgia, è perfettamente riuscita.".

Il centravanti rossonero non sarà a disposizione per la sfida di stasera contro lo Slovan Bratislava, saltando anche il prossimo impegno europeo in casa con lo Stella Rossa l’11 dicembre. Jovic, inoltre, non ci sarà contro l’Empoli, l’Atalanta, il Genoa e, con ogni probabilità, il Verona in campionato, oltre alla sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo. La partita contro la Roma del 29 dicembre è la sfida nel quale Jovic proverà a ritornare.