Torna in campo la serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il big match è in programma sabato alle ore 18 a San Siro tra il Milan e la Juventus con la direzione dell’arbitro Chiffi di Padova.Milan-Juventus si può vedere in diretta esclusiva su DAZN dalle 18:00 di sabato 23 novembre. La partita di San Siro è disponibile in tv e streaming per gli abbonati, mentre non è prevista una trasmissione gratis e in chiaro per tutti.Chi ha sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN può guardare la sfida tra Milan e Juventus anche su Sky su DAZN 1, al canale numero 214 della piattaforma. La gara del 23 novembre non è invece disponibile su NOW.

Pierluigi Pardo è il telecronista della partita di Serie A tra Milan e Juventus. A commentare la sfida tra rossoneri e bianconeri anche Massimo Ambrosini, seconda voce scelta per il big match di San Siro.Milan-Juventus è disponibile anche in live streaming sabato 23 novembre alle 18:00, sempre su DAZN.La sfida di San Siro è disponibile utilizzando pc, notebook, tablet, computer, telefono o cellulare tramite sito o app: tutto pronto per il match tra Milan e Juventus.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Koopmeiners. All. Motta.