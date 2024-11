Milan-Juventus, vince la paura di perdere: uno spettacolo degno della sesta e settima in Serie A

Redazione Calciomercato

È finita così, con la colonna sonora più meritata al cospetto di uno “spettacolo” di rara bruttezza. Due squadre chiuse nel guscio della tattica esasperata, che tradotta nel linguaggio dei tifosi va chiamata per ciò che è davvero:Per la Juve, in emergenza, ci poteva anche stare.Di Gregorio ha sporcato appena in guanti all’ultimo secondo di recupero, bloccando a terra il non irresistibile colpo di testa provato da Theo.. Che hanno offerto l’immagine proporzionata delle squadre numero 6 e 7 della Serie A. Un campionato fa, ma comunque pochi mesi fa, erano seconda e terza… E anche se le sfide targate Pioli e Allegri, sia all’andata che al ritorno, erano state povere di gol, almeno non erano mancate emozioni e tensioni.Di Gregorio e Maignan hanno guardato una partita che le due squadre hanno giocato schierandosi (tatticamente, non politicamente) a sinistra. Lì attaccava la Juve con Cambiaso e Yildiz, sfruttando l’inconsistenza di Musah ed Emerson Royal. Lì si proponeva anche il Milan con Theo e Leao, più robusti degli opposti Conceicao e Savona. Comunque poco. Pochissimo nel primo tempo, qualcosa di più nella ripresa quando almeno la Juventus ha provato a calare un tris di corner e una coppia di conclusioni agevolmente addomesticate da Maignan.La nota più spettacolare è stata il giubbotto made in sponsor esibito da Fonseca. Colorato e sgargiante, ma - come insegna il proverbio - “l’abito non fa il monaco”.È comunque corretto concludere con Thiago Motta che vede il famoso bicchiere “mezzo pieno”, a causa dell’evidente emergenza infortuni.