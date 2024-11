Getty Images

Big match nella: a San Siro si giocaLa ripresa del campionato mette a confronto alle 15 due squadre che vivono due momenti diversi. I rossoneri diarrivano dal pareggio per 3-3 a Cagliari nel precedente turno e sono settimi in classifica con 18 punti (ma con una partita in meno per il rinvio della gara di Bologna). I bianconeri diinvece di punti ne hanno 24 e vanno a caccia del terzo successo consecutivo in campionato che consentirebbe alla Vecchia Signora di tenere il passo dell'Inter e scavalcare momentaneamente Napoli e Lazio in classifica.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Milan - Juventus in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata.. Fonseca.: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Koopmeiners.. Motta.