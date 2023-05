Ora che la Milano rossonera si prepara ad accogliere, centrocampista offensivo giapponese proveniente dall'Eintracht Francoforte, in molti tendono a dare per scontato l'addio di, che formalmente non è mai stato un giocatore di proprietà del Milan e che il Real Madrid ha intenzione di richiamare alla base per sostituire il partentenella rosa di Carlo Ancelotti. E' questoKamada è duttile e intelligente, sono le sue caratteristica che saltano più all'occhio quando se ne visualizzano gli highlights. Ma, offrendo le migliori prestazioni proprio sulla fascia che in teoria doveva essere di uno tra. E dato che, in via Aldo Rossi non chiudono alla possibilità di impiegare Diaz da esterno in caso di raggiungimento di un accordo con il Real Madrid, con Kamada e De Ketelaere, oltre a Bennacer quando rientrerà dall'infortunio, come soluzioni centrali.Un aiuto potrebbe arrivare da chiunque voglia investire una cifra ingente su De Ketelaere, che però ha visto scendere di molto il proprio valore; il Milan dovrà provare a rilanciarlo in qualche modo, anche per difendere la scelta a livello progettuale risalente all'estate scorsa. Quanto a, il. Brahim sta bene a Milano, il Milan sta bene con Brahim, nonostante ci sia una frangia di tifo avversa all'iberico di origini marocchine con l'hashtag #BrahimOut. E' ancora presto per prevedere cosa succederà, ma quel che è certo è che. Semmai, mette il Milan ampiamente al riparo qualunque cosa avvenga.