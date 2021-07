Nikola Vlasic vuole lasciare il CSKA Mosca per trasferirsi al Milan, come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri. Il primo obiettivo dei rossoneri per sostituire Calhanoglu è proprio il croato classe '97, che vuole abbandonare la Russia.



LE PAROLE DELL'ALLENATORE DEL CSKA - La conferma, è arrivata direttamente dall'allenatore del club moscovita, Aleksej Berezutski, ex calciatore del club: "Qualsiasi allenatore è sempre in attesa di nuovi acquisti e sa che qualcuno può lasciare il club, questo è normale. Finché la finestra di mercato non è chiusa, tutto è possibile. Tutti conoscono la situazione di Vlasic, Nikola ha detto molte volte che vuole cambiare club e giocare a un livello più alto. Questa è normale nel calcio".



'IL CLUB E' PRONTO ALLA SUA USCITA' - "Lui e il suo entourage devono capire che nessuno lo lascerà partire gratis. Costa un sacco di soldi. Ma ribadisco, il club è pronto a una sua uscita".