Dopo settimane di tira e molla, l’approdo di Daniele Faggiano alla Sampdoria adesso sembra decisamente più plausibile. Il direttore sportivo sembra aver raggiunto l’accordo con il Genoa per la rescissione del suo contratto, tutt’ora in essere, e l’affare sarebbe arrivato ai dettagli anche in merito alla buonuscita.



Secondo La Repubblica, dopo la risoluzione arriverà anche la firma con la Sampdoria, per la felicità di Ferrero. Stando al quotidiano, sarebbe stato il Viperetta a spingere per Faggiano alla Samp, e alla sua diretta volontà sono riconducibili sia la squadra femminile che l’arrivo di Roberto D’Aversa. Adesso, una volta iniziata la sua avventura alla Samp, il ds collaborerà sul mercato con Carlo Osti.