AFP via Getty Images

Milan, la crescita di Pulisic: valore alle stelle e valutazione monstre

55 minuti fa



Christian Pulisic è diventato, nel giro di una singola stagione, uno dei giocatori chiave del Milan. Arrivato nel club rossonero nel 2023 per 20 milioni di euro, il suo rendimento è stato eccezionale (con 16 gol e 12 assist in tutte le competizioni). Il suo impatto sul campo è stato tale che, attualmente, il suo valore di mercato è salito alle stelle, con il Milan disposto ad ascoltare offerte solo a partire almeno da 50 milioni di euro.



L'esterno offensivo statunitense è tra quei pilastri della formazione di Fonseca che il board meneghino considera assolutamente incedibile, a meno di una clamorosa quanto irrifiutabile offerta da parte di uno dei big top club europei. In ogni caso, Pulisic è contento e sereno al Milan, blindato anche da un contratto da 4 milioni netti a stagione sino al 30 giugno 2027.