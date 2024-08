Getty Images

Milan, Pulisic: "Posso giocare in tutte le posizioni. I gol..."

44 minuti fa



Christian Pulisic, esterno d'attacco del Milan, parla a DAZN prima del match con il Parma: "Le sensazioni di questo inizio stagione? Abbiamo avuto una bella pre-stagione. All’esordio con il Torino non abbiamo trovato i 3 punti, ora è il momento di mettere un po’ più di pressione e intensità”.



La posizione in campo e le reti: "Questa sera torno da esterno? L’anno scorso ho giocato molto di più largo, ma penso di poter giocare in tutte le posizioni. Abbiamo tante nuove opzioni, tanti giocatori nuovi: mi sento bene in tutte le posizioni e sono pronto ad aiutare la squadra. Quanti gol farò quest’anno? Difficile dirlo. Mi concentro su oggi e provo a segnare oggi, poi pensiamo alle prossime".