Redazione Calciomercato

Milan, la Curva Sud contro il club: "E' inaccettabile esonerare così Fonseca"

39 minuti fa

Nella giornata che può rappresentare la svolta nella stagione del Milan con l'esonero di Fonseca e l'annuncio di Sergio Conceiçao come nuovo allenatore, in serata la Curva Sud rossonera insieme all'AIMC hanno diffuso un comunicato congiunto nel quale contestano modalità e tempistiche delle scelte della società, andando contro la proprietà e la dirigenza per come è stata gestita questa prima parte di stagione.



IL COMUNICATO DELLA CURVA - "Ieri sera abbiamo assistito ad una situazione dallo sviluppo a dir poco surreale, per certi versi incredibile e sicuramente inaccettabile per il blasone e la storia dei nostri gloriosi colori. Con questo non ci riferiamo all'esonero dell’allenatore, che per quanto facilmente immaginabile, non sarà né il primo né l’ultimo. Ciò che lascia sconcertati e basiti sono le modalità con cui questo è avvenuto: come si può accettare che sia il mister stesso a comunicare ai mezzi d'informazione di essere stato cacciato, senza che la società esca con una nota ufficiale, o meglio ancora senza che nessuno dei suoi dirigenti (big boss in primis) si presenti in conferenza stampa per comunicarlo ufficialmente, con l'aggravante di una decisione presa palesemente da giorni?"