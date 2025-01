Milan, la delusione Champions non cambia i piani: conference call per Gimenez, cosa succede sul mercato

Il brutto ko di Zagabria costerà tanto al Milan sia in termini economici (con almeno 15 milioni in meno d’incassi) che progettuali con almeno due patite in più da inserire sul calendario e la conseguente necessità di ampliare il proprio roster. Il primo punto nell’agenda di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada riguarda Santiago Gimenez: i due dirigenti rossoneri sono già in contatto con l’agente Rafaela Pimenta per capire l’entità dell’infortunio subito dall’attaccante messicano, uscito dal campo al 28’ del primo tempo di Lille-Feyenoord per un problema muscolare.

, ma prima servono delle rassicurazioni sullo stato del problema accurato da Gimenez. Non è da escludere che il club rossonero valuti anche delle situazioni alternative, magari con la formula del prestito, per rimandare il colpo alla prossima estate. Ma il focus, ora, resta sul classe 2001 messicano., probabilmente in prestito con obbligo di riscatto, ma il Torino non sembra intenzionato a lasciar partite il centrocampista in questa sessione di mercato. Un centrocampista comunque dovrebbe arrivare in rossonero così come un esterno offensivo.

