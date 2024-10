Milan, la notte della Bay Arena non è così triste: tre aspetti dai quali ripartire

AFP via Getty Images

Un primo tempo dove il Bayer Leverkusen ha mostrato ancora una volta una qualità eccelsa nel gioco,. Per la mole di occasioni create e per la facilità nel trovarle grazie a una manovra più fluida. Paradossalmente il Diavolo esce con un zero punti e tanti rimpianti dalla partita meglio giocata in questo avvio di stagione.- La differenza tra il Bayer Leverkusen e il Milan si può riassumere in una sola parola: percorso. Da una parte c’è un allenatore bravissimo come Xabi Alonso che da due anni lavora magnificamente con un gruppo di ragazzi giovani, affamati e di talento. Dall’altro c’è un altro allenatore,, applicazione e un grande lavoro per ridurre il gap con le migliori formazioni europee. Questa nuova versione della Champions League premierà ancora di più la qualità e l’organizzazione globale di una squadra, i dettagli fanno la differenza. E oggi tra Bayer Leverkusen e Milan la differenza è stata tutto nei dettagli che i tedeschi sanno curare con una consapevolezza diversa.

Lo spogliatoio del Milan era molto deluso per non aver portato a casa nemmeno un punto dalla trasferta tedesca. Leão e compagni non devono vedere oggi la classifica perché hanno le qualità per qualificarsi al turno successivo.: una crescita evidente dal punto di vista difensivo, Maignan tornato su livelli eccezionali e il gioco che sta migliorando partita dopo partita. Non è una notte così trista per il Milan se si vuole andare oltre il risultato.