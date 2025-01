Milan, la sconfitta con la Juventus è un grido di allarme: servono tre rinforzi sul mercato

Ci sono sconfitte che fanno più male di altre, come quella rimediata dal Milan sul campo della Juventus. Fa male perché il risultato di 2-0 sta anche stretto alla Vecchia Signora che vendica la sconfitta in Supercoppa e mette altri tre punti di distacco contro i principali rivali nella corsa all’ultimo posto disponibile per la Champions League.



TROPPI ERRORI - La stagione del Milan in Serie A non riesce a cambiare forma: manca continuità di risultati e il giusto atteggiamento che dovrebbe avere una squadra che difende i colori di un club così glorioso. Sergio Conceicao sta cercando di cambiare tanti dettagli che possono portare a un cambiamento nella mentalità, una Supercoppa non fa Primavera. Il processo è ancora molto lungo e pieno di ostacoli perché gli errori commessi fin qui sono stati davvero troppi. Il più importante va rimandato a una dirigenza che non ha allestito una rosa completa per una stagione così densa di impegni.