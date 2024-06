Milan, l'Atalanta vuole De Ketelaere con lo sconto: c'è una deadline

Getty Images

Il belga resta nei piani del club vincitore dell'ultima Europa League, ma, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2027. Lo ha fatto capire Luca Percassi, amministratore delegato del club nerazzurro, a margine dell'evento "La notte della C" alla Triennale di Milano: "Il riscatto di De Ketelaere? Abbiamo finito il campionato ieri,Avremo modo di parlare e di riprendere la storia da dove siamo partiti con loro nella relazione, sapendo quello che l'Atalanta ha fatto in questi mesi e quanto fatto comunque molto bene da Charles".

L'Atalanta è contenta di CDK, è al lavoro per acquistarlo a titolo definitivo, ma vuole lo sconto. Di fatto intende riscattare l'ex Bruges a cifre diverse da quelle stabilite un'estate fa, quando si è trasferito al Gewiss Stadium con la formula del prestito onerosolI Milan ha acquistato De Ketelaere nell’estate del 2022 per 36,5 milioni di euro (dato ufficiale dal bilancio rossonero 2022/23) e il suo valore netto al 30 giugno 2023 era pari a 29.288.889 euro. Trascorsa un’altra stagione,Venderlo a cifre inferiori vorrebbe dire

Il diretto interessato, al termine della finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen, ha parlato così del suo futuro: "". Parole di rito? Lo scopriremo presto.. Oltre quella data cambieranno tutti i termini.