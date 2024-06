Getty Images

Milan, Adarabioyo e Kelly cambiano squadra in Premier

45 minuti fa

1

Due difensori inglesi seguiti dal Milan cambiano squadra, ma restano in Premier League.

Tosin Adarabioyo (classe 1997 ex Manchester City) si svincola a parametro zero dal Fulham e passa al Chelsea.

Il prossimo 30 giugno è in scadenza di contratto pure Lloyd Kelly (classe 1998), che lascia il Bournemouth ed è pronto a firmare un triennale fino al 2028 col Newcastle.



Il Milan resta alla ricerca di un nuovo difensore centrale sul mercato. In questo senso i dirigenti rossoneri sono sempre sulle tracce di due francesi più giovani: Lilian Brassier (classe 1999 del Brest) e Maxence Lacroix (classe 2000 in forza ai tedeschi del Wolfsburg).