Milan, l'aumento dei prezzi per il derby in casa: due anni fa dai 59 ai 399 euro, oggi dai 104 ai 499

Ac Milan

Tribuna Onore Rossa - 399 euro

Poltroncine Rosse centrali - 369 euro

Poltroncine Rosse - 299 euro

Tribuna Arancio centrale - 309 euro

Tribuna Arancio - 279 euro

Poltroncina Arancio centrale X - 279 euro

Poltroncina Arancio centrale - 229 euro

Poltroncina Arancio - 189 euro

Primo Rosso Centrale - 209 euro

Primo Rosso - 199 euro

Primo Rosso Laterale - 129 euro

Primo Arancio - 139 euro

Primo Arancio Laterale - 119 euro

Primo Blu - 99 euro

Primo Verde - 99 euro

Primo Verde Family - 99 euro

Secondo Rosso Centrale - 139 euro

Secondo Rosso - 129 euro

Secondo Rosso Laterale - 119 euro

Secondo Arancio Centrale - 129 euro

Secondo Arancio - 119 euro

Secondo Arancio Laterale - 99 euro

Terzo Rosso Centrale - 69 euro

Terzo Rosso Laterale - 59 euro

Terzo Blu - 59 euro

Terzo Verde - 59 euro

Tribuna Onore Rossa - 399 euro

Poltroncine Rosse centrali - 379 euro

Poltroncine Rosse - 319 euro

Tribuna Arancio centrale - 339 euro

Tribuna Arancio - 319 euro

Poltroncina Arancio centrale X - 319 euro

Poltroncina Arancio centrale - 279 euro

Poltroncina Arancio - 219 euro

Primo Rosso Centrale - 249 euro

Primo Rosso - 219 euro

Primo Rosso Laterale - 174 euro

Primo Arancio - 189 euro

Primo Arancio Laterale - 164 euro

Primo Blu - 149 euro

Primo Verde - 149 euro

Primo Verde Family - 149 euro

Secondo Rosso Centrale - 179 euro

Secondo Rosso - 159 euro

Secondo Rosso Laterale - 149 euro

Secondo Arancio Centrale - 174 euro

Secondo Arancio - 149 euro

Secondo Arancio Laterale - 139 euro

Terzo Rosso Centrale - 104 euro

Terzo Rosso Laterale - 99 euro

Terzo Blu - 94 euro

Tribuna Onore Rossa - 499 euro

Poltroncine Rosse centrali - 459 euro

Poltroncine Rosse - 399 euro

Tribuna Arancio centrale - 429 euro

Tribuna Arancio - 389 euro

Poltroncina Arancio centrale X - 419 euro

Poltroncina Arancio centrale - 349 euro

Poltroncina Arancio - 299 euro

Primo Rosso Centrale - 329 euro

Primo Rosso - 289 euro

Primo Rosso Laterale - 229 euro

Primo Arancio - 249 euro

Primo Arancio Laterale - 199 euro

Primo Blu - 174 euro

Primo Verde - 174 euro

Primo Verde Family - 174 euro

Secondo Rosso Centrale - 239 euro

Secondo Rosso - 219 euro

Secondo Rosso Laterale - 199 euro

Secondo Arancio Centrale - 209 euro

Secondo Arancio - 189 euro

Secondo Arancio Laterale - 164 euro

Terzo Rosso Centrale - 119 euro

Terzo Rosso Laterale - 114 euro

Terzo Blu - 104 euro

Terzo Verde - 104 euro

Si avvicina il derby di ritorno: dopo aver vinto per 1-2 quello di andata formalmente in casa dell'Inter, il Milan si prepara ad ospitare i nerazzurri, battuti anche per 3-2 nella finale di Supercoppa Italiana in Arabia all'inizio del 2025. San Siro sarà naturalmente pieno in ogni ordine di posto, ma da un paio d'anni a questa parte si nota un sostanzioso rialzo nei prezzi della vendita libera dei biglietti per la stracittadina. Vi riportiamo i dati per ciascuna delle ultime tre stagione, settore per settore.2022/232023/242024/25