Milan, si rivede Jovic contro la Juventus

in quel di Torino, in una sfida valida per la 21a giornata di Serie A e che rischia di essere fondamentale per le ambizioni delle due formazioni di disputare la prossima edizione della Champions League, obiettivo minimo per entrambe le società., complice l’assenza di Alvaro Morata per squalifica (lo spagnolo è stato ammonito durante l’ultima partita disputata a Como in campionato),, con il giovanissimo Francesco Camarda a fungere da prima alternativa utile a partita in corso.

Ma il classe 2008 non sarà l’unica pedina offensiva a disposizione dell’allenatore portoghese: infatti,. Il numero 9, fuori dai progetti meneghini e cercato da Siviglia e Monaco a gennaio, era fermo da fine settembre a causa della pubalgia prima e dell’operazione all’inguine successivamente. In stagione, ha disputato solo 78’ suddivisi fra 3 presenze in Serie A.