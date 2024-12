Milan, le condizioni di Sportiello e Loftus-Cheek in vista dell’Atalanta

AFP via Getty Images

All’indomani del largo successo ottenuto in coppa Italia contro il Sassuolo, il Milan si è ritrovato in quel di Milanello per preparare al meglio la delicata sfida di Bergamo contro l’Atalanta in programma venerdì sera. Confermato quanto raccontato ieri dalla nostra redazione: Bennacer ha iniziato la fase di riabilitazione presso il centro sportivo rossonero. L’obiettivo del Milan sarebbe quello di riavere a disposizione l’algerino per la sfida del 29 dicembre a San Siro contro la Roma.



SPORTIELLO E LOFTUS-CHEEK A PARTE- Secondo quanto appreso Sportiello e Loftus-Cheek hanno svolto lavoro differenziato: per il primo si tratta di un’infiammazione al ginocchio destro mentre l’inglese ha subito una contusione al ginocchio. Entrambi dovrebbero recuperare per la sfida contro la Dea di Gasperini.

Morata è rimasto in panchina per tutta la sfida di coppa Italia contro il Sassuolo proprio per riposare in vista di una sfida cruciale per le ambizioni del club. Lo spagnolo sarà dunque titolare mentre Abraham, descritto in ottime condizioni di forma, è pronto per dare il proprio contributo a partita in corso.