Milan, Leao ancora fuori. Fonseca: "Semplice, preferisco Okafor dal 1'"

si affrontano a San Siro per la decima giornata di Serie A. Una sfida molto importante per la parte alta della classifica e sono tante le assenze per i rossoneri: Tijjani Reijnders e Theo Hernandez per squalifica, Matteo Gabbia per infortunio eva in panchina con l'influenza.E ancora una volta,esclude nuovamente il portoghese, preferendogli dal 1' lo svizzeroAnche di questo ha parlato il tecnico nel pre-partita di San Siro: le parole di Fonseca a DAZN.- "Penso che la nostra ambizione sia chiara: lottare per lo Scudetto. E' una partita importante, non decisiva ma vogliamo fare una buona gara contro una grandissima squadra".

- "E' semplice da spiegare: è un'opzione dell'allenatore che pensa che sia meglio iniziare la partita con Okafor".- "Oggi non abbiamo Pulisic che non è nelle migliori condizioni per iniziare la gara. Giocherà Loftus-Cheek, che ha caratteristiche molto interessanti. E' un giocatore che porta tanto il pallone, ha più difficoltà. Sta capendo cosa deve fare quando non c'è lo spazio".- "Il Napoli è una squadra che difende bassa e compatta. E' un'opportunità per vedere la crescita di Loftus in questo senso: penso abbia buone caratteristiche per aiutare la squadra".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- "Vediamo, lo portiamo in panchina intanto. Sta meglio, ma non era fiducioso: vediamo se avremo bisogno".