Milan-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Turno infrasettimanale per la Serie A e il big match della decima giornata di campionato si gioca a San Siro: c'èI rossoneri tornano in campo dopo lo stop forzato a causa del rinvio della partita con il Bologna al Dall'Ara, match valido per la nona giornata che verrà recuperato solo nel 2025. La squadra di Paulo Fonseca ha 14 punti in classifica e prova a dare continuità ai successi contro Udinese e Club Brugge (Champions League).Primi in classifica con 22 punti e lanciati gli azzurri di Antonio Conte. Dopo la brutta sconfitta alla prima giornata contro l'Hellas Verona sono arrivate sette vittorie e un pareggio (contro la Juventus il 21 settembre): i partenopei arrivano da quattro successi di fila, con sette gol realizzati e uno solo concesso.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Milan - Napoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutte le informazioni su Milan-Napoli:: Milan-Napoli: martedì 29 ottobre 2024: 20.45: DAZN, DAZN 1 (214 su Sky): DAZN: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Terracciano; Loftus-Cheek, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.. Fonseca.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.. Conte.- Il Milan è ancora privo di Reijnders e Theo Hernandez (squalificati) e non c'è Gabbia out per un problema muscolare. Per sostituire il francese chance confermato Terracciano in vantaggio su Calabria, in mezzo Loftus-Cheek più di Musah e va verso una maglia da titolare Okafor con Leao dalla panchina. Nel Napoli Lobotka resta ancora fuori, dentro Gilmour. Dopo il turnover con il Lecce rientrano dal 1' Politano e Kvaratskhelia.

- La sfida fra Milan e Napoli sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.La visione dell'incontro, per i primi 2 milioni di utenti che accederanno su DAZN, sarà gratuita.Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.- Milan-Napoli sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- La telecronaca di Milan-Napoli su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.