Milan, Leao è una riserva? Involuzione chiara, ma Fonseca ha l'obbligo di ritrovarlo. Tre scenari da evitare

I MOTIVI

Decisivo, dunque, ritrovare Leao, il vero Leao: in campo per aiutare il Milan, fuori da esso per sviluppare un feeling mai avuto con Fonseca e per non dare adito a quelle voci che si rincorrono da Barcellona. Leao è davanti a un bivio, anche perché questa situazione non è assolutamente plausibile, dato che si sta parlando di un giocatore che guadagna 7 milioni di euro l'anno e ha una clausola rescissoria da 175 milioni. In qualche modo, deve tornare centrale nello scacchiere rossonero. Va chiarito che nessuno in via Aldo Rossi immagina un futuro senza Leao e in questo momento il club sta cercando in ogni modo di far sentire la sua vicinanza al giocatore. Dalla Spagna sono tornate a circolare voci su un interessamento del Barcellona per il numero 10 lusitano, anche se la situazione economica della società blaugrana non aiuta a poter intavolare una trattativa a gennaio. Leao ha il proprio destino nelle sue mani: è il momento di mostrare le sue qualità con continuità e di tornare decisivo per confermarsi centrale nel progetto del Milan, evitando una svalutazione che – fonte Transfermarkt alla mano – lo sta portando a vedere il suo prezzo scendere a dismisura dai 90 milioni di pochi mesi fa ai 75 attuali. E se la clausola e il lungo contratto sino al 2028 proteggono il Milan, è chiaro che assistere a una decrescita dal punto di vista tecnico ed economico è quanto di più lontano si avvicini ai pensieri del board del club di Via Aldo Rossi.