Leao e Yildiz, talenti sacrificati per un "equilibrio tattico" che non c'è. Colpa loro o degli allenatori? Conte la risposta

Talento simile, stesso destino.stanno vivendo due momenti delle rispettive carriere che è incredibilmente sovrapposto. Nonostante la differenza di età entrambi dovrebbero ricoprire nellae nelun ruolo centralissimo, data la caratura tecnica che li contraddistingue, e invece si stanno ritrovando ad essere utilizzati non tanto con il contagocce, ma praticamente da autentici comprimari, partendo sempre più spesso dalla panchina o a gara in corsa.Ascoltando le parole dinell'immediato post-pareggio contro il Parma e quelle dipost-sconfitta contro il Napoliil tema per le due panchine di fatto si sovrappone, anche se con un tono differente. L'allenatore bianconero preferisce Weah: "della squadrapenso sia ideale per creare situazioni, per dare l'ultimo passaggio o finire le azioni. Li ha ladi farlo". Quello rossonero Okafor: "Gestisco le cose con i calciatori in maniera diversa. Non c’è nessun conflitto, è solo una scelta.Leao è entrato bene, ma guardiamo la partita di Okafor, che ha giocato bene. È difficile per me decidere in questo momento".

ed è su questi concetti che, nel loro modo di vedere le due squadre, Motta e Fonseca stanno spingendo portando alla scelta di panchinare i due talenti. Nella visione dell'italo-brasiliano, infatti, Yildiz è colui che "anarchicamente" può spaccare le partite rischiando la giocata solo nei minuti finali. In quella del portoghese, invece, l'ex Lille non riesce a sacrificarsi come fa Okafor nelle corse difensive.Sicuramenteche gli concesso un ultimo rinnovo da 7,5 milioni di euro a stagione e la 10 sulle spalle. Avrebbe potuto avere voce in capitolo, invece, Thiago Motta quando a inizio anno fu fatto firmare a Yildiz il suo di rinnovo, a cifre triplicate rispetto al suo arrivo a Torino e anche qui con la 10 sulle spalle. Entrambi sono due dei giocatori di maggior talento delle due rose, sono i due uomini copertina (probabilmente insieme a Pulisic e Vlahovic) ed entrambi hanno caratteristiche note da tempo a tutti, allenatori compresii.

Come sempre la risposta sta nel mezzo, ma questa volta tendiamo a scegliere, almeno in parte, la fazione dei calciatori. Non tutte le squadre possono vantare in rosa giocatori con caratteristiche così uniche e guardando sempre al vertice della Serie A c'è chi a differenza di Milan e Juventus, è riuscito a gestire un giocatore così.

Si tratta del Napoli dicon. Un giocatore così decisivo non può restare fuori, ma va valorizzato. E l'allenatore salentino per farlo ha modificato addirittura le sue idee tattiche.La chiave in questo senso è stata la conversione di Politano, il cui spirito di sacrificio difensivo permette a Kvara di essere più libero offensivamente. I risultati? La classifica parla da sé.