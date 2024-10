Milan, Leao verso la panchina anche contro il Napoli: Fonseca punta su Okafor

Fonseca sorprende ancora in vista della sfida, fondamentale, di domani sera a San Siro contro il Napoli. Il tecnico portoghese ha ormai deciso di escludere Leao dall’undici titolare, al suo posto dovrebbe giocare Okafor. A completare il tridente dei trequartisti dietro Morata ci saranno Pulisic e Chukwueze, descritto in grande condizione di forma.



SECONDA ESCLUSIONE- Salvo ripensamenti dell’ultima ora, Leão non sarà presente nell’undici titolare per la seconda volta in 10 giorni. La prima, contro l’Udinese, era stata chiarita come una scelta influenzata anche dalle non perfette condizioni tecniche di Rafa e dai suoi impegni con la nazionale portoghese, ora si tratta di una scelta puramente tecnica.

per lo squalificato Reijnders, resta aperto solo il ballottaggio sulla sinistra con Terracciano favorito su Calabria. Fonseca si è preso qualche ora di riflessione prima di scegliere la formazione definitiva, con un Okafor in più e un Leão in meno.