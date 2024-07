Milan, l’Empoli supera il Verona e prenota Colombo: ecco quando si può chiudere

Getty Images

La fiducia del Milan nei confronti di Lorenzo Colombo è sempre stata alta è dimostrata con i fatti: il contratto lungo fino al 2028, i confronti continui con il ragazzo che aveva deciso autonomamente di andare via in prestito al Monza per giocare nella squadra della sua città. L’esperienza, però, non è stata di quella da raccontare ai nipotini con soli 4 gol realizzati in 25 presenze.



COSA SUCCEDE - La convocazione per il giorno del raduno del Milan è arrivata puntuale come una cartella di Equitalia. Come successo negli ultimi due anni Colombo ha dato ampia disponibilità al Milan sopratutto in una fase dove l’attacco è ancora incompleto. Il piano per l’attaccante classe 2002 però sembra protendere verso una nuova cessione a titolo temporaneo.

di prelevare il Cobra di Vimercate. La richiesta ufficiale del club toscano è già arrivata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Al Milan l’ipotesi Empoli per Colombo piaceCon quali tempistiche? La definizione della trattativa potrebbe arrivare più avanti perché prima il club rossonero vorrebbe riavere a disposizione Jovic e, magari, anche Morata…