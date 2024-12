Getty Images

Milan, Liberali raggiunge Camarda e Donnarumma: il motivo

23 minuti fa



Delusione, fischi e grande amarezza: questo è quanto il Milan si porta dallo scialbo 0-0 con il quale è terminata la sfida di ieri sera contro il Genoa. Una contestazione sentita da parte del pubblico di San Siro, un clima di forte tensione, viste le aspettative disattese durante un momento di celebrazione e festa per i 125 anni dalla nascita del club rossonero. Un pareggio che allontana sempre più i meneghini dalle zone di vertice e dalla lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.



Tuttavia, non è tutto da buttare per il Milan: ieri sera, c'è stato l'esordio assoluto di Mattia Liberali in Prima Squadra. Come riporta Opta, Liberali (17 anni e 253 giorni) è il quarto giocatore a scendere in campo dal primo minuto con la maglia del Milan in un match di Serie A prima di compiere 18 anni d'età nell'era di tre punti a vittoria (dal 1994/95) dopo Gianluigi Donnarumma, Francesco Camarda e Michele Piccolo.