Milan, com'è andato l'esordio da titolare in Serie A di Liberali e Jimenez?

Una notte speciale. Nella serata della festa per l’anniversario dei 125 anni del, per. I due sono stati schierati daa San Siro in occasione del match contro il, gara valida per il 16° turno di campionato.La sfida ha offerto diversi spunti sui due calciatori, rispettivamente classe 2005 e 2007, entrambi alla grande occasione tra i ‘grandi’. “Per loro è una grande occasione, siamo molto curiosi. Abbiamo fiducia nei nostri talenti che quando entrano devono poi restare” ha dichiarato Ibrahimovic ai microfoni di DAZN prima del match.A 17 anni, 8 mesi e 9 giorni, è il quinto più giovane della storia del Milan a esordire in Serie A. Il classe 2007 va in crescendo e dopo un avvio timido aumenta i giri del motore ed è sempre più a suo agio davanti ai 70 mila del Meazza. Con il passare dei minuti entra sempre più nel vivo dell’azione, si fa vedere ed è protagonista del doppio contatto con Miretti nelle due aree. Prima sterza e inganna l’avversario, che si ferma in extremis, poi l’azione si ribalta ed è Liberali a rischiare di causare il rigore. Ma per Guida non c’è nulla. In avvio di ripresa cala e lascia il campo al 62', con Camarda al suo posto. Naturale per un ragazzo di soli 17 anni, abituato ai ritmi della Primavera.Discorso diverso per quanto riguarda il terzino spagnolo, due anni più grande rispetto a Liberali. Alla terza presenza in Serie A, ma la prima dal 1’ dopo gli ingressi contro Empoli, Roma e Napoli nella passata stagione, il classe 2005 mostra una buona intraprendenza. In avvio trova Chukwueze con un cross preciso. Poco più tardi ci prova con una conclusione deviata e bloccata agevolmente da Leali. Anche nella ripresa continua a farsi vedere in avanti ed è pericoloso con un paio di discese che creano qualche grattacapo alla difesa del Genoa. Una prestazione positiva per il giovane spagnolo, che supera la prova e coglie l’opportunità concessagli da Fonseca.