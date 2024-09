Getty Images

Milan-Liverpool, la MOVIOLA LIVE: Calabria protesta, ma la punizione dell'1-1 c'è

17 minuti fa



Il Milan inizia il suo percorso in Champions League. Alle 21:00 i rossoneri ospitano il Liverpool a San Siro, nel primo turno della rinnovata competizione. Nella moviola a cura di Calciomercato.com, tutti gli episodi dubbi e le principali decisioni arbitrali.



Milan-Liverpool - ore 21.00



Arbitro: Eskas (NOR)

Assistenti: Engan (NOR) - Bashevkin (NOR)

IV: Hagenes (NOR)

VAR: Dankert (GER)



22' - Calabria entra in scivolata su Gakpo e prende più l'uomo che la palla. Nonostante le proteste del difensore rossonero, Eskas assegna la punizione da cui scaturisce il gol dell'1-1 firmato da Konaté. Il fallo c'è e c'è anche il cartellino giallo mostrato dal direttore di gara al capitano rossonero.